ايران.. اعتراض مسيرات في طهران واعتقال 18 عميلا إسرائيليا بمشهد

وذكرت رويترز، انه "تم تفعيل الدفاعات الجوية الايرانية في وسط "، مشيرة الى ان " الدفاعات اعترضت طائرات مسيرة فوق ضواححي طهران".الى ذلك اشارت الى انه "تم اعتقال 18 عميلا إسرائيليا كانوا يعملون على تصنيع مسيرات هجومية وتجسسية في مدينة مشهد".وتابعت ان "العملاء أجانب وتم القبض عليهم قبل تنفيذ عملياتهم".