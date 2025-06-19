"إيه بي سي": امريكا تستعد لشن هجوم على محطة "فوردو" الإيرانية

وذكرت القناة أن الرئيس الأمريكي بدأ يعتاد على فكرة تدمير المنشأة النووية الإيرانية في "فوردو". ووفقا للمصدر، "قد لا يقتصر الأمر على ضربة واحدة للموقع، بل على عدة ضربات. ويجري حاليا التحضير لذلك".كما ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي أن سأل المستشارين العسكريين عما إذا كانت القنبلة الأمريكية العملاقة GBU-57A/B الخارقة للتحصينات الضخمة قادرة على تدمير منشأة "فوردو"، وأبلغ مسؤولون في البنتاغون الرئيس الأمريكي أنهم واثقون من ذلك.وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إن ترامب يريد التأكد من أن التدخل الأمريكي ضروري حقا، حتى لا يجر إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط ويحقق الهدف الرئيسي المتمثل في تدمير البرنامج النووي الإيراني.وشنت عملية عسكرية ضد فجر 13 يونيو. وبعد أقل من يوم، شنّت هجوما انتقاميا. وخلال الأيام الأخيرة تتبادل الدولتان الضربات مجددا.وأفاد الجانبان بوقوع خسائر بشرية ومادية نتيجة هذه الهجمات، ولا تزال الضربات المتبادلة مستمرة.