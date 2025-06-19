بلومبرغ: هناك خطط محتملة لتنفيذ ضربة على إيران نهاية الأسبوع

ونقل بلومبرغ عن مصادر مطلعة، ان "كبار المسؤولين الأمريكيين يستعدون لاحتمال توجيه ضربة لإيران في الأيام المقبلة".واضاف، ان "هناك خطط محتملة لتنفيذ ضربة على نهاية الأسبوع والوضع لا يزال يتطور وقد يتغير".وتابع، ان "كل الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".