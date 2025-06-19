ويظهر مقطع الفيديو الصاروخ الإيراني وهو يناور في السماء بينما ينطلق صاروخ الدفاع الجوي الإسرائيلي بشكل عامودي قبل ان يسمع صوت انفجار عقب نجاح الصاروخ الإيراني بالسقوط وتحقيق إصابة على الأرض مباشرة.وشنت الصواريخ الإيراني اعنف هجوم مسجل على مدن إسرائيلية خلال الـ48 ساعة الماضية حيث تقدر عدد الصواريخ الإيراني التي اطلقت قبل حوالي اقل من ساعتين بـ30 صاروخا ما أدى الى تحقيق إصابات مباشرة في مستشفى سوروكا وتسرب مواد خطيرة واخلاء المستشفى، فضلا عن إصابة مبنى البورصة الإسرائيلية وبنايات أخرى في تل ابيب ومدن إسرائيلية أخرى مع وجود الكثير من العالقين تحت الإنقاذ.