ايران: مستشفى سوروكا ليس الهدف وتضرر باستهدافنا مقر استخبارات الجيش

وبحسب وكالة ارنا، فإن الهدف الرئيسي للهجوم هو مقر القيادة والاستخبارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي والذي يقع في حديقة غاف يام التكنولوجية قرب مستشفى سوروكا في بئر السبع".وأشارت الى ان المراكز المستهدفة تضم آلاف العسكريين وأنظمة القيادة الرقمية والعمليات السيبرانية وأنظمة C4ISR لجيش الاحتلال، اما المستشفى تعرض فقط لموجة الانفجار ولم تلحق به أضرار جسيمة لكن البنية التحتية العسكرية كانت هدفاً دقيقاً ومباشراً.من جانبه استغل الجانب الإسرائيلي هذا الحدث ومن المتوقع ان تستغله بشكل اكبر، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي، ان "النظام الإيراني أطلق صاروخا باليستيا على مستشفى".وأضاف ان "النظام الإيراني يتعمد استهداف المدنيين ويرتكب جرائم حرب ولا خطوط حمراء لديه".