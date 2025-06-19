"خيار استراتيجي".. تعليق جديد من البرلمان الإيراني حول إغلاق مضيق هرمز

وأضاف سعيدي، في تصريح لوكالة مهر للأنباء، أن " ستتخذ الردود المناسبة على تجاوزات العدو وفقًا للظروف والمتغيرات الميدانية والسياسية".وبيّن أن "توقيت ومكان وجُودة تنفيذ هذه الردود تُحدَّد بناءً على تقدير المسؤولين في النظام والقوات المسلحة".وشدد سعيدي على وجود خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها، مؤكدًا أن أي تهديد للوطن أو للشعب الإيراني سيُقابل برد قاسٍ وحاسم.وختم سعيدي بالقول: "القرارات المتعلقة بنوع الردود ستُتّخذ وفق مقتضيات الواقع، والجمهورية الإسلامية مستعدة لمواجهة أي تهديد مهما كان".ويُعدّ أحد أبرز الممرات المائية العالمية لنقل النفط والغاز، وتلوّح به باستمرار كورقة ضغط استراتيجية في حال تصاعد التوترات مع أو .