بلومبرغ الأمريكية: دول الخليج مصدومة بعد ضرب إسرائيل لإيران

كما أفاد نفس المصدر بأن كانت على علم بنوايا ، إلا أن قرار بضرب إيران أثناء مفاوضاتها النووية مع أصابها بالصدمة. وأشارت إلى أن هذه الدول شعرت بأنها بالغت في تقدير قدرة الرئيس الأمريكي على كبح جماح نتنياهو.ولفتت الوكالة إلى أن الدول العربية عملت لسنوات على تخفيف التوتر مع إيران، حيث استثمرت مليارات الدولارات في اقتصاد الجمهورية الإسلامية لإقناعها بتوقيع الاتفاق النووي بأي صيغة.كما أعربت عن مخاوفها من أن ترد باستهداف البنية التحتية النفطية في ، مما قد يعرقل خطط التنمية الاقتصادية للمنطقة. كما تعتبر هذه الدول "بجدية" إمكانية حدوث تغيير للنظام في إيران واندلاع حال قررت ضرب البلاد.وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول البديوي عن إدانة واستنكار للاعتداءات الإسرائيلية التي شنها الإسرائيلي فجر الجمعة ضد إيران.ويأتي ذلك فيما أشارت تقارير سابقة لـ"بلومبرغ" إلى استعدادات أمريكية لضرب إيران خلال الأيام المقبلة، مع احتمال تغيير هذه الخطط.ومن جهتها، أفادت صحيفة "وول " أن ترامب أقر خطة للهجوم على إران مساء 17 يونيو، لكنه لم يصدر أوامر بتنفيذها بعد، إذ يأمل في تراجع طهران عن برنامجها النووي.من جهته، حذر نائب غريب آبادي الولايات المتحدة من عواقب دعمها لإسرائيل، قائلا "ننصح واشنطن بأن تختار بين وقف العدوان أو أن تبقى متفرجة".