البيت الأبيض يحدد موعد قرار ترامب بشأن إيران

حدد ، الخميس، موعد اتخاذ الرئيس الأمريكي بشأن .

وقال المتحدثة باسم ، " سيتخذ خلال أسبوعين قرارا بشأن مهاجمة ".

وأضافت "ترامب قال إنه سيتخذ خلال أسبوعين قرارا بشأن المشاركة في الحرب بين وإيران".

ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض "يجب ألا يفاجأ أحد بموقف الرئيس ترامب بشأن إيران"، مضيفة "الرئيس ترامب أعطى مجالا كبيرا وبذل كثيرا من الجهد للتوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران".

ونقلت المتحدثة باسم البيت الأبيض عن ترامب، "هناك فرصة كبيرة لإجراء مفاوضات قد تعقد أو لا تعقد مع إيران قريبا".