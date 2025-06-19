تعليق روسي يخص الهجمات على إيران: ستعقد الأوضاع

وقال بيسكوف في تصريح صحافي: "لا نرغب في تصور هذا السيناريو. تعتبر هذه خطوة خاطئة، وهي خطوة قادرة بل حتما ستؤدي إلى تصعيد إضافي. تصعيد كبير، وسيتعقد الوضع في المنطقة أكثر".وأكد أن الرئيس الروسي يمتلك صورة كاملة عن تطورات الهجمات الإسرائيلية على ، وأضاف في المقابلة نفسها معلقا على الصراع: "الرئيس هو أحد القلائل من بين الرؤساء الذين أجروا اتصالات هاتفية بعد اندلاع هذه الحرب مع رئيس وزراء ، ورئيس إيران، والرئيس الأمريكي، ورئيس ، ورئيس إنه يمتلك الصورة كاملة".وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن تستند إلى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول عدم رغبتهم في امتلاك أسلحة نووية.وفي رده على سؤال حول تقييم الكرملين لاحتمال تصعيد نووي في الشرق الأوسط، لفت بيسكوف إلى أن موسكو لا تعرف القدرات التي يمتلكها الجانب الإسرائيلي، وقال: "ننطلق من أن القيادة الإسرائيلية أكدت مرارا، بما في ذلك على أعلى المستويات، عدم رغبتها في امتلاك أسلحة نووية".وأكد المتحدث الرئاسي أن الرئيس الروسي بوتين يمتلك القدرة على تقديم خدمات وساطة لتسوية الصراع بين إسرائيل وإيران في حال طلبت الأطراف ذلك.وختم بالقول: "بفضل علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، يمتلك بوتين إمكانيات لتقديم خدمات الوساطة إذا ما تطلب الأمر من أطراف النزاع. حاليا هناك طرفان في الصراع: إسرائيل وإيران".