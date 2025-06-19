انفجار شمال العاصمة طهران

وقالت الوكالة، "دوي انفجار في شمال العاصمة ".

الى ذلك، قالت ، "الدفاعات الجوية تصد طائرات مسيرة غرب العاصمة طهران".

وكانت " " شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في طهران وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".