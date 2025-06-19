إيران تعلن استخدام طائرات مسيرة قتالية للمرة الأولى

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، عن استخدام طائرات مسيرة قتالية للمرة الأولى ضد "إسرائيل".

وقالت عن الحرس الثوري الإيراني، "استخدمنا لأول مرة الخميس طائرات مسيرة قتالية هاجمت بنية تحتية عسكرية في ".

الى ذلك، قالت عن مصدر، "لا صحة لما أوردته رويترز بشأن مكالمة هاتفية بين ويتكوف وعراقجي".

يشار الى أن "إسرائيل" شنت فجر الجمعة (13 حزيران 2025)، هجوما جويا على ، استهدف منشآت نووية ومواقع عسكرية من بينها منشأة "نطنز" ومقرات للحرس الثوري في وأصفهان، وردت إيران بإطلاق مُسيرات ثم موجات من الصواريخ الباليستية على "إسرائيل".