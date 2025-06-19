إيران تدعو لإخلاء مقر القناة "14" العبرية: هدف لهجماتنا

وجاء في نص التحذير الذي نشرته للأنباء، إن "القناة 14 تُعدّ قناة دعائية لبنيامين نتنياهو، إذ تدعم جميع سياساته، وتُعرف كمركز لدعم الإرهاب".خلال الأيام المقبلة، ستكون هذه القناة هدفا للهجمات الصاروخية الإيرانية.وعليه، من الضروري أن يتم إخلاء مقرات هذه القناة الإرهابية على وجه السرعة، وعدم العودة إليها تحت أي ظرف.يشار إلى أن هذا التحذير يعد الثاني من نوعه خلال الأسبوع الحالي، حيث أصدرت يوم الاثنين الماضي، تحذيرا بالإخلاء موجّها إلى العاملين في مقري القناتين "12" و "14" العبريتين، وذلك ردا على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مقر التلفزيون والإذاعة الإيراني.ومساء الاثنين الماضي، قصف الجيش الإسرائيلي مبنى والتلفزيون في طهران.وأفاد الإعلام الإيراني بمقتل وإصابة عدد من موظفي الإذاعة والتلفزيون الإيراني.وأوضحت وكالة " " أن الهجوم الإسرائيلي على مبنى للإذاعة والتلفزيون الإيرانية لم يكن واسع النطاق وهدفه هو بث الخوف والذعر وأن البث الرسمي للتلفزيون الإيراني عاد بعد انقطاع وجيز جراء الضربة.