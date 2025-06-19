البيت الأبيض: ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق مع إيران

وقال المصدر، أن " ليس من دعاة الحرب بل يريد منح الإيرانيين فرصة للعودة الى رشدهم"، مشيرا الى ان "ترامب يفضل التوصل إلى اتفاق مع ".وتابع، أن "ترامب يبدو أكثر ميلا لإصدار أمر بضربات محدودة للمنشآت النووية الإيرانية بفوردو ونطنز".الى ذلك ذكرت قناة الامريكية نقلاً عن مسؤول أمريكي، أن مهلة الأسبوعين التي منحها ترمب لإيران فرصة للدبلوماسية"، مؤكداً أن "ويتكوف وعراقجي كانا على تواصل خلال الأيام الأخيرة لكن لا خطط للقاء بينهما حتى الآن".