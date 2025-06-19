الطيران المدني الإيراني: تمديد إلغاء الرحلات وإغلاق أجواء البلاد لهذا الموعد

وذكرت المنظمة في بيان، تابعته ، أن "تم تمديد إلغاء الرحلات وإغلاق أجواء البلاد حتى الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة".بدورها أغلقت مجالها الجوي بعد غارات جوية واسعة النطاق شنتها ضدّ .وقالت في بيان، إنّ المجال الجوي مغلق للإقلاع والهبوط حتى إشعار آخر، في حين طلبت من المسافرين عدم التوجّه إلى ، المطار الرئيسي.وتواصل إسرائيل وإيران تبادل الهجمات المدمرة لليوم السابع على التوالي وسط مخاوف من انخراط القوات الأمريكية في هذا النزاع ودعوات دولية للتهدئة.