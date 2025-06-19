الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لمنطقة صناعية في إيران

وقال الجيش في بيان: "انذار عاجل يوجّهه جيش الدفاع إلى السكان والمتواجدين في سفيدرود في قرية كلش طالشان الإيرانية بضرورة اخلاء المنطقة المحددة بالأحمر في الخارطة فورًا تمهيدًا لهجمات سيشنها جيش الدفاع في المنطقة ضد بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني".وأضاف البيان: "كما فعل الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء خلال الأيام الأخيرة لمهاجمة البنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني، سيبدأ قريبا عملياته في هذه المنطقة".وتابع: "أيها المواطنون الأعزاء، حرصا على سلامتكم، نطلب منكم مغادرة المنطقة المحددة على الخريطة في أسرع وقت ممكن. وجودكم في هذه المنطقة يُعرّض حياتكم للخطر".