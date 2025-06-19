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إيران تعلن استخدام طائرات مسيرة قتالية للمرة الأولى
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دوي انفجارات عنيفة شمال إيران والمضادات تعمل بكثافة في طهران وتسلل مسيرات لاسرائيل
دوليات
2025-06-19 | 19:58
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,828 شوهد
دوت اصوات انفجارات ضخمة في
المنطقة الصناعية
في مدينة رشت شمال
إيران
، فيما تتصدى المضادات الأرضية في العاصمة
طهران
لاهداف جوية في سماء العاصمة الإيرانية.
وأفادت وسائل أعلام إيرانية بسماع دوي 4 انفجارات في مدينة رشت في محافظة
جيلان
، في وقت تصدت فيه منصات الدفاع الجوي لأهداف جوية.
فيما اعلنت الجبهة الاسرائيلية الداخلية عدد من المسيرات تسللت الى شمال اسرائيل"، مشيرة الى انه تم تفعيل صفارات الانذار مرتين خشية من تسلل هذه المسيرات".
وأفادت
وكالة أنباء فارس
الإيرانية أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما على منطقة كولش تالشان في محافظة رشت، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترا من ساحل بحر
قزوين
، وهي قرية تقع في المنطقة المركزية لمقاطعة رشت، بمحافظة جيلان. وذلك بعد نحو ساعتين من إصدار الجيش الإسرائيلي إشعارا رسميا يطالب السكان بإخلاء المنطقة.
وجاء الهجوم عقب بيان تحذيري أصدره الجيش الإسرائيلي دعا فيه السكان المحليين إلى إخلاء المنطقة على وجه السرعة، محذرا من عملية عسكرية تستهدف البنية التحتية العسكرية في محيط القرية، وتحديدا
المنطقة الصناعية
"سبيدرود".
وذكراعلام ايراني، أن "الدفاع الجوي أسقط مسيرة اسرائيلية في منطقة شورآباد جنوبي
طهران
".
وجاء في تهديد الجيش الإسرائيلي "من المتوقع أن يعمل الجيش الإسرائيلي في منطقتكم، كما عمل في جميع أنحاء
إيران
في الأيام الأخيرة، لمهاجمة البنية التحتية العسكرية... حرصا على سلامتكم، نطلب منكم إخلاء المنطقة المحددة على الخريطة. وجودكم في هذه المنطقة يعرض حياتكم للخطر".
وقال المساعد الأمني لمحافظ لورستان إن قوات الدفاع الإيرانية نجحت في تدمير طائرات مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق المحافظة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية، أن إحدى المسيرات التي تم إسقاطها كانت من طراز "هرمس" الإسرائيلي، وتم إسقاطها عبر صاروخ "
ميثاق
" المحمول على الكتف.
وفي تطور متصل، أعلن
قائد الحرس الثوري الإيراني
في جنوب طهران عن إسقاط طائرة مسيرة تابعة للكيان الإسرائيلي في منطقة كهريزك، الواقعة جنوب العاصمة، مؤكدا أن قوات الدفاع الجوي في حالة تأهب قصوى.
كما أفادت
وكالة مهر الإيرانية
فجر الجمعة بأن الدفاعات الجوية الإيرانية تصدت لأهداف معادية في سماء مدينة أصفهان وسط البلاد، بينما ذكرت
وكالة تسنيم
أن دفاعات محافظة كلستان شمال إيران أطلقت نيرانا كثيفة ضد أجسام مجهولة يعتقد أنها طائرات مسيرة معادية إسرائيلية.
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