اسرائيل قلقة من مماطلة ترامب.. كان قرار الانظمام خلال يومين واصبح اسبوعين

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر، ان قلقة من المماطلة الأمريكية بخصوص الانضمام إلى الحملة ضد ".واشاروا الى ان "قلق إسرائيل مصدره أن سيؤجل القرار لأسبوع أو اثنين بعدما كانت تأمل فيه خلال يومين".وتابعوا، ان "ترامب ليس تحت ضغط لاتخاذ قرار الانضمام للحرب ضد لأن بلاده ليست تحت تهديد الصواريخ".