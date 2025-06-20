روسيا تحذر أمريكا من كارثة

وقال المتحدث باسم الكرملين : "هناك الكثير من التكهنات الآن".وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "سيكون مثل هذا التطور كارثيًا، لكن التكهنات كثيرة لدرجة يستحيل التعليق عليها".وأشارت تقارير سابقة لـ " نيوز" و" تايمز" إلى أن قد تستهدف منشأة فوردو النووية الإيرانية تحت الأرض، بما في ذلك خيار استخدام أسلحة نووية تكتيكية.من جانبها، أفادت شبكة "سي بي أس نيوز" نقلا عن مصادر مطلعة بأن يميل لضرب منشأة "فوردو" لمنع الجمهورية الإسلامية من "امتلاك أسلحة نووية"، حيث أن الرئيس الأمريكي يرى مسألة تعطيل المنشأة امرا ضروريا"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "ترامب قد يؤجل الضربة على أمل تخلي عن برنامجها النووي طواعية".ولم يعلن ترامب حتى الآن عن قراره النهائي بشأن مشاركة في أي عمل عسكري ضد إيران، إلا أن ، أعلن مؤخرا، أن اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن سيكون خلال أسبوعين.يشار إلى تقارير سابقة للاستخبارات أمريكية نفت في اذار 2025 وجود أدلة على أن إيران تعمل على صنع قنبلة نووية.