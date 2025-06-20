الوكالة الدولية للطاقة الذرية: تضرر مبان رئيسية في مجمع آراك النووي

– دولي

أعلنت ، اليوم الجمعة، عن تضرر مبان رئيسية في مجمع آراك النووي للماء الثقيل نتيجة القصف الإسرائيلي.



فيما ذكرت الإيرانية ان "5 مستشفيات تضررت وتأثر المرضى بسبب ضربات صهيونية الأسبوع الماضي".

ونقلت وسائل إعلامية عن الوكالة قولها ان "هناك مبان رئيسية تضررت في مجمع آراك النووي للماء الثقيل نتيجة القصف الإسرائيلي".فيما ذكرت الإيرانية ان "5 مستشفيات تضررت وتأثر المرضى بسبب ضربات صهيونية الأسبوع الماضي".