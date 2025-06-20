بالصور.. هكذا عطلت إسرائيل دفاعات ايران لاستهداف المنشآت النووية

وقالت الصحيفة في خبر تابعته ، ان "الصور ادناه توضح كيفية تعطيل دفاعات الجوية نهائياً".وأضافت ان "هذه الضربات مهدت لإسرائيل توجيه هجمات واحدة تلو الأخرى، نحو المنشآت النووية الإيرانية".