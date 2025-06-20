تقارير: ايران تراقب الكيان من الداخل بكاميراته.. كيف؟

وقالت وكالة بلومبرغ، ان تمكنت من الولوج إلى المراقبة الخاصة في بهدف جمع معلومات استخباراتية فورية عن خصمها.وقد صدر هذا الأسبوع تحذير صارم من أحد المسؤولين السابقين في الأمن السيبراني الإسرائيلي عبر الإذاعة العامة، وقال ، السابق لمديرية الأمن السيبراني الوطني في الكيان: "نعلم أن الإيرانيين حاولوا خلال اليومين أو الثلاثة الماضية الاتصال بالكاميرات لفهم ما حدث وأين أصابت صواريخهم، من أجل تحسين دقتها".وأكد أن الكاميرات المتصلة بالإنترنت باتت هدفا متزايدا ضمن التخطيط الإيراني"، مشيرا الى انه "لقد شهدنا محاولات طوال فترة الحرب، وتلك المحاولات تتجدد حاليا".وأضاف أن الصور الملتقطة لمواقع القصف في إسرائيل، رغم تداولها عبر ، تخضع لحظر نشر رسمي.