تعرف على الدول العاملة على إجلاء رعاياها من إيران وإسرائيل

ومع استمرار الحرب ومخاوف التصعيد بين الطرفين، سارعت دول عديدة إلى تنظيم رحلات إجلاء لرعاياها انطلاقا من دول مجاورة لإيران وإسرائيل.وفيما يلي بعض الدول التي غادر رعايا لها وإسرائيل:قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ، أمس الخميس، إن الحكومة أجلَت برا يوم الأربعاء مجموعة صغيرة من 1200 أسترالي كانوا يسعون إلى مغادرة .وسجّل حوالي 2000 أسترالي في إيران طلبات للحصول على مساعدة.النمساقالت إن 48 نمساويا غادروا إسرائيل أو المجاور من أصل 200 مواطن تقدموا بطلبات إلى السفارة في تل أبيب.وطلب حوالي 100 نمساوي مغادرة إيران، وتم إجلاء 44 مواطنا نمساويا وأوروبيا إلى وأرمينيا.بلغارياقالت الحكومة إنها أجلت 17 دبلوماسيا وعائلاتهم من إيران إلى أذربيجان وستعيدهم برا وجوا، وستنتقل إدارة السفارة بطهران بشكل مؤقت إلى باكو.قال متحدث باسم وزارة الخارجية، أمس الخميس، إن البلاد أجلت أكثر من 1600 مواطن من إيران ومئات آخرين من إسرائيل.وأفادت وسائل إعلام رسمية بأنه من المعتقد أن هناك عدة آلاف من الصينيين في إيران.جمهورية التشيكقالت وزيرة الدفاع يانا تشيرنوتشوفا إن طائرة تحمل 66 شخصا تم إجلاؤهم من إسرائيل هبطت بالقرب من العاصمة براغ.قال وزير الخارجية جان نويل بارو أمس الخميس إن البلاد ستنظم بحلول مطلع الأسبوع قافلة من إيران إلى الحدود التركية أو الأرمينية.وذكر بارو أن الفرنسيين في إسرائيل يمكنهم ركوب الحافلات من الحدود الأردنية بدءا من صباح اليوم الجمعة وتم استئجار طائرة من عمّان.قالت وزارة الخارجية إن 345 ألمانيا غادروا منطقة الشرق الأوسط بعد أن وفرت البلاد رحلات طيران عارضة.اليونانقالت وزارة الخارجية أمس الخميس إن البلاد أجلت 16 مواطنا وعائلاتهم برا من إيران إلى أذربيجان، وتعمل الآن على إعادتهم إلى الوطن.الهندقالت وزارة الخارجية ، أمس الأول الأربعاء، إنها أطلقت عملية لإجلاء رعاياها من إيران، وذكرت أنه تم إجلاء 110 طلاب هنود من شمال إيران إلى أرمينيا في 17 يونيو/ حزيران.تنظم إيطاليا رحلة طيران عارضة من مصر في 22 يونيو/ حزيران للسماح لمواطنيها بمغادرة إسرائيل إذا أرادوا ذلك.وقال مصدر دبلوماسي إن 29 من أصل 500 إيطالي تقريبا غادروا إيران بالفعل يوم الأربعاء بمساعدة الحكومة.قالت الحكومة اليابانية أمس الخميس إنها سترسل طائرتي نقل تابعتين لقوات الدفاع الذاتي إلى جيبوتي استعدادا لإجلاء اليابانيين من إيران وإسرائيل.واستعدت السفارتان اليابانيتان في إسرائيل وإيران لإجلاء الرعايا بحافلات إلى دول مجاورة اعتبارا من أمس الخميس.بولنداقالت وزارة الخارجية إن مجموعة من البولنديين تم إجلاؤهم من إيران عادوا إلى وارسو صباح أمس الخميس.وهبطت أول طائرة إجلاء من إسرائيل في وارسو صباح يوم الأربعاء، وكان من المتوقع عودة طائرة ثانية على متنها 65 شخصا من عمّان بعد ظهر أمس الخميس.أغلقت البلاد سفارتها في إيران مؤقتا وأجلت 4 برتغاليين عبر أذربيجان.وقالت وزارة الخارجية إنها تلقت 130 طلب عودة من مواطنين في إسرائيل ونظمت رحلة عودة وصلت إلى البرتغال أمس الخميس.صربياقال السفير ميروليوب بتروفيتش أمس الخميس إن مجموعة من 100 صربي فروا من إسرائيل عبر مصر.سلوفاكياذكرت السلطات السلوفاكية أن أول رحلة إجلاء وصلت إلى براتيسلافا يوم الاثنين وعلى متنها 73 شخصا و25 سائحا و5 من أفراد عائلات دبلوماسيين عاملين في تل أبيب.وقالت وزارة الخارجية اليوم الجمعة إنها ستغلق سفارتها في مؤقتا وستعمل على إجلاء جميع الموظفين من البلاد.قالت وزارة الخارجية إنه تم إجلاء 18 مواطنا واثنين من أفراد عائلاتهم، وهما إيرانيان، برا من إيران.تايوانقالت وزارة الخارجية إنه تم إجلاء 36 تايوانيا من إسرائيل عبر المعبر البري مع الأردن، وغادر 3 تايوانيين إيران عبر الحدود البرية مع تركيا.ذكر السفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي في منشور على منصة إكس يوم الأربعاء أن الولايات المتحدة تعمل على إجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة إسرائيل عن طريق تنظيم رحلات جوية وبحرية.فيتنامطلبت وزارة الخارجية من المواطنين في إسرائيل وإيران الاستعداد للإجلاء. وقالت إنه تم إجلاء 18 فيتناميا بالفعل من إيران.