هروب إسرائيليين عبر معبر طابا الحدودي بسبب الهجمات الإيرانية (صور)

وشهد معبر طابا ومطار مشهداً غير مسبوق، مع توافد أعداد كبيرة من الإسرائيليين بحثاً عن مسارات بديلة للخروج أو العودة، في وقتٍ ارتفعت فيه المخاوف الأمنية وتعاظمت التحديات أمام سلطات الأمن المصرية، التي بادرت إلى تشديد الرقابة والإجراءات لضمان "استقرار" الأوضاع ومنع أي "تهديدات" محتمَلة.واللّافت في الموجة الراهنة من دخول الإسرائيليين عبر معبر طابا، خلال الأيام الأخيرة، أنّ جزءاً كبيراً منهم لا يقصد كوجهة نهائية، بل يتّخذ منها معبراً إلى مطار شرم الشيخ ومنه إلى وجهات ثالثة، وخصوصاً أوروبا؛ إذ سجّلت سلطات المعبر دخول أعداد أكبر من أي وقت مضى لإسرائيليين يهدفون إلى السفر إلى الخارج، مستفيدين من استمرار الطبيعية في مطار شرم الشيخ، ومن التسهيلات الخاصة بالحجوزات، خصوصاً على متن " ".واظهرت صور هروب الإسرائيليين عبر معبر طابا الحدودي.الصور ادناه: