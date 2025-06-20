إيران تطلق موجة من الصواريخ نحو إسرائيل

وقالت ، انه " بدأت هجوما صاروخيا جديدا ضد الأراضي المحتلة".في السياق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ جديدة من إيران".وطلب الجيش من الإسرائيليين "تقليل حركتهم ودخول المناطق المحمية فور تلقي الإنذار في الدقائق المقبلة".ومنذ فجر الجمعة الماضي وحتى الآن، تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت “إسرائيل” على شن غارات جوية طالت مدناً إيرانية متفرقة بينها العاصمة ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد طهران بساعات بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.