الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على إيران

وشملت العقوبات بعض السفن والكيانات والشركات، التي تزود الحرس الثوري الإيراني بالمعدات.وتأتي العقوبات في ظل اندلاع نزاع بين وإيران، وتبادل القصف منذ فجر يوم الجمعة الماضي، وحتى الان، مسببا الكثير من الخسائر البشرية والمادية لكلا الطرفين.