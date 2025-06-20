المندوب الصيني: النزاع بين "إسرائيل" وإيران قطع مسار المفاوضات النووية

أكد المندوب الصيني لدى فو تسونج، اليوم الجمعة، أن النزاع بين الكيان الصهيوني وإيران قطاع مسار المفاوضات النووية.





وأضاف، أن "النزاع الحالي بين الكيان الصهيوني وإيران قطع مسار المفاوضات النووية".

وقال تسونج في كلمته أمام : "ندين أعمال الكيان الصهيوني التي تنتهك القانون الدولي، وتهدد أمن وسيادة وتقوض ".وأضاف، أن "النزاع الحالي بين الكيان الصهيوني وإيران قطع مسار المفاوضات النووية".