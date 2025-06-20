بعد اجتماع مع عراقجي.. الترويكا الأوروبية: لا حل عسكرياً للقضية النووية الإيرانية

وجاء ذلك بعد اجتماع ضم ووزراء خارجية وفرنسا وألمانيا ومسؤولة السياسة الخارجية في ، ، في جنيف، بشأن القضية النووية، وذلك بطلب من الثلاث.وقال وزير الخارجية الألماني فاديبول، عقب الاجتماع "أجريت ونظيري الفرنسي والبريطاني محادثات جادة مع زملائنا الإيرانيين".من جانبه، ذكر وزير الخارجية الفرنسي بارو أن نظيره الإيراني عباس عراقجي "أبدى استعداداه لمواصلة النقاشات بشأن البرنامج النووي وقضايا أخرى".يذكر أن مسؤولين أمريكيين قالوا يوم أمس، إن الرئيس الأمريكي سيحدد موقفه جزئياً على نتائج اجتماع الترويكا الأوروبية وعراقجي.