الحكومة الباكستانية ترشح ترامب لجائزة نوبل للسلام

وذكرت الحكومة في بيان، تابعته ، أن "ترشيح لجائزة نوبل للسلام جاء تقديرا لدوره الدبلوماسي الحاسم والمحوري في المنطقة".بدوره علق ترامب، على الامر بأنه "لن أحصل على نوبل للسلام بغض النظر عما أفعله بشأن وأوكرانيا وإسرائيل وإيران أيا كانت النتائج".فيما اكد، أنه لا يمكن لإسرائيل القضاء على كل المنشآت النووية الإيرانية وقد لا يكون ذلك ضروريا أصلا.وفي وقت سابق، أمهل ترامب أسبوعين كحد أقصى، لرؤية ما إذا كانت ستعود إلى رشدها أم لا.وقال ترامب، إن "إيران تمرّ حالياً بوضع صعب وتعاني بشدة، في ظل التصعيد العسكري المتواصل مع "، مشيرًا إلى أن “القتال لن يتوقف بسهولة، ولا يمكن حسم القرار بشأن في الوقت الراهن".ورأى أن إسرائيل "تبلي بلاءً حسناً على المستوى العسكري"، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه "من الصعب تقديم طلب لإسرائيل لوقف غاراتها الجوية داخل الأراضي الإيرانية".وحول مستقبل الصراع، قال ترمب: "قد أدعم وقفاً لإطلاق النار، حسب ما تسمح به الظروف"، لكنه أضاف: "لا أرى سبيلاً واضحاً لوقف القتال في هذه اللحظة".وفيما يخص الملف النووي، أكد ترامب أن "إيران كانت على بُعد أسابيع فقط من امتلاك سلاح نووي"، دون تقديم تفاصيل إضافية، مشدداً على أن هذا "ما كان ليحدث في عهده".