منظومة "برق".. إسرائيل تنشر دفاع جوي لمواجهة الطائرات الإيرانية المسيرة

ووفقا لتقرير القناة، بدأ الجيش الإسرائيلي بنشر نظام بطاريات منظومة الدفاع الجوي "برق" في مناطق مختلفة منذ يوم الجمعة 20 يونيو 2025.وذكرت القناة نقلا عن مصدر عسكري إسرائيلي أن منظومة برق اعترضت 30 مسيرة إيرانية وتم تثبيتها على متن بوارج حربية.وأشارت إلى أن المنظومة قادرة على اعتراض صواريخ كروز إلى جانب المسيرات.وأوضحت القناة أن هذا النظام تم تصميمه خصيصا لاعتراض وتدمير الطائرات المسيرة التي تُطلقها .وأشارت إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء في ظل تقارير حول عدم فعالية منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية في مواجهة هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية.