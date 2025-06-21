عراقجي في تركيا.. ترقب لاجتماع وزراء خارجية التعاون الاسلامي

وقال وزير الخارجية عراقجي بخصوص الاجتماع انه "سنناقش فيه مع وزراء خارجية باسطنبول الهجوم الصهيوني على بلادنا بشكل مفصل".وأضاف، انه "نظرا للتطورات الاخيرة وعدوان الكيان الصهيوني، فقد طلبنا عقد جلسة خاصة حول هذا الموضوع حيث تم قبول الطلب وستعقد الجلسة وآمل ان يتم اصدار بيان قوي وجيد للغاية في ادانة هذا العدوان".وحول برنامج زيارته الى قال بانه سيلتقي مع الرئيس التركي ووزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي.واضاف: "ساستفيد من هذه الفرصة لايصال صوت مظلومية وحقانية الشعب الايراني وكذلك مواقف ودفاعها المشروع ضد العدوان".وكان عراقجي قال في حديث لشبكة إن بي سي: "هناك حاليا غياب للثقة مع "، مضيفا: "ربما لدى مخطط للهجوم على وكانت بحاجة فقط إلى المفاوضات كغطاء".وأكد وزير الخارجية: "طريق الدبلوماسية سيكون ممهدا لكن يجب أولا وقف العدوان الإسرائيلي".