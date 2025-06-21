سلطات أصفهان: لم نسجل أي تسرب إشعاعي بعد قصف موقع نووي بالمحافظة

وجاء ذلك في تصريحات لنائب محافظ أصفهان نقلتها وكالة أنباء " " الإيرانية.وأوضح المسؤول أن الهجمات الإسرائيلية شملت مناطق تابعة لمديريات لنجان ومباركة وشهرضا بالإضافة إلى مديرية أصفهان، مشيرا إلى أن التقارير الأولية لم تُسجل أي خسائر بشرية جراء هذه الاعتداءات.كما أكد أن أنظمة الدفاع الجوي الإيراني تصدت للهجمات، وأن معظم أصوات الانفجارات التي سمعت كانت ناجمة عن نشاط الدفاع الجوي، بينما ارتبط بعضها بالهجمات نفسها.وبخصوص الموقع النووي في أصفهان، والذي يقع على بعد 340 كيلومترا جنوب العاصمة ، طمأن نائب المحافظ المواطنين بأنه "لم يحدث أي تسرب لمواد خطرة"، داعيا السكان إلى تجنب التجمع حول مواقع الحوادث لتسهيل عمليات الإغاثة وإدارة الأزمات.يذكر أن هذه الهجمات تأتي في إطار التصعيد المتواصل بين وإيران، حيث تستهدف إسرائيل بشكل متكرر المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية منذ الـ13 من حزيران الجاري، بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي سلمي وتقوم بالرد على أي اعتداءات.