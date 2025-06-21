استهداف إسرائيلي لمركز عسكري جنوبي إيران

ونقلت وكالة إيسنا الإيرانية أن "الكيان الصهيوني استهدف أحد المراكز العسكرية في مدينة بمحافظة جنوبي البلاد".وأضافت، أن "هجوم نفذ اليوم وأدى إلى تصاعد الدخان إثر إصابة القذيفة أحد المراكز العسكرية".