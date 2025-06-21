وزير الخارجية يترأس وفد العراق بمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، افتُتحت الجلسة من قِبل وزير خارجية جمهورية ، ليجون أمبيلا، رئيس الدورة السابقة الـ50 الذي سلّم رئاسة الدورة الحالية إلى جمهورية ، ممثلة بوزير خارجيتها .وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الوزير التركي أن "الاجتماع يُعقد في ظروف استثنائية، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على "، محذّرًا من أن "هذه الهجمات تدفع بالمنطقة نحو الهاوية".وأشار إلى أن "الهدف الحقيقي لإسرائيل هو تهجير الشعب الفلسطيني واقتلاعه من أرضه".كما ألقى رئيس الجمهورية التركية، إردوغان، كلمة في الجلسة، أشار فيها إلى التصعيد غير المسبوق في الاعتداءات الإسرائيلية خلال العامين الماضيين، بدءًا من الهجمات على غزة والضفة الغربية، مروراً بلبنان وسوريا، وصولاً إلى العدوان الحالي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وشدد الرئيس إردوغان على أن التدابير التي اتخذتها إيران في الدفاع عن نفسها تُعد مشروعة، منتقداً في الوقت نفسه تجاهل لخطر الترسانة النووية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن ، التي لا تخضع لأي رقابة نووية، تحاول التهرب من المسؤولية عبر توجيه الاتهامات للآخرين.