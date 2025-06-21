"إسرائيل" تهاجم أهدافاً في إيران

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن " هاجم موقعا لتخزين الأسلحة شرقي قبل قليل".فيما أفاد الجيش الإسرائيلي، بمهاجمة "بنية تحتية عسكرية في ".في السياق، أشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى "دوي انفجارات في في محافظة جنوب غربي إيران".وأكدت أن "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في مدينتي ماهشهر وأهواز بمحافظة خوزستان".