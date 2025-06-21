أردوغان "مُتفائل": النصر حليف إيران

وقال في كلمة له خلال الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس وزراء خارجية المنعقد في إسطنبول، إن "الوضع في قطاع غزة يمثل مأساة كبيرة بعد أن حوّلته إلى مكان مدمر بالكامل"، مشيراً إلى استهداف المدنيين العزل، بما في ذلك من يتجمعون للحصول على المساعدات الإنسانية.وأكد الرئيس التركي أن إسرائيل "تنتهك القوانين الدولية بحجة الدفاع عن نفسها"، داعياً إلى التصدي لـ"سياساتها العدوانية التوسعية".كما أدان أردوغان الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على ، واصفاً إياها بـ"المحاولة لنسف المفاوضات النووية وتوسيع دائرة الحرب"، معتبراً أن حكومة الإسرائيلي "أكبر عائق أمام السلام الإقليمي". وأضاف: "هذه الهجمات لن تحقق الأمن لإسرائيل، بل تؤجج النار وتوسع الصراع".شدد الرئيس التركي على أن "وحدة العالم الإسلامي شرط أساسي لمواجهة تحديات المنطقة"، محذراً من "مؤامرة جديدة" تُحاك بالتزامن مع ذكرى مئوية اتفاقية سايكس بيكو.وفي الساعات الأولى من يونيو/حزيران، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة ضد إيران تحت اسم "الأسد الصاعد"، متهمة بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري.وشنت الإسرائيلية عدة موجات من الغارات في أنحاء متفرقة من إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين وعدد من العلماء النوويين. كما استُهدفت مواقع نووية بارزة، من بينها نطنز وفوردو.