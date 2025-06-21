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أردوغان "مُتفائل": النصر حليف إيران
دوليات
2025-06-21 | 08:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,115 شوهد
أعرب الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان
، اليوم السبت، عن تفائله بانتصار
إيران
في الحرب الجارية ضد
إسرائيل
.
وقال
أردوغان
في كلمة له خلال الاجتماع الحادي والخمسين لمجلس وزراء خارجية
منظمة التعاون الإسلامي
المنعقد في إسطنبول، إن "الوضع في قطاع غزة يمثل مأساة كبيرة بعد أن حوّلته
إسرائيل
إلى مكان مدمر بالكامل"، مشيراً إلى استهداف المدنيين العزل، بما في ذلك من يتجمعون للحصول على المساعدات الإنسانية.
وأكد الرئيس التركي أن إسرائيل "تنتهك القوانين الدولية بحجة الدفاع عن نفسها"، داعياً
المجتمع الدولي
إلى التصدي لـ"سياساتها العدوانية التوسعية".
كما أدان أردوغان الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على
إيران
، واصفاً إياها بـ"المحاولة لنسف المفاوضات النووية وتوسيع دائرة الحرب"، معتبراً أن حكومة
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
"أكبر عائق أمام السلام الإقليمي". وأضاف: "هذه الهجمات لن تحقق الأمن لإسرائيل، بل تؤجج النار وتوسع الصراع".
شدد الرئيس التركي على أن "وحدة العالم الإسلامي شرط أساسي لمواجهة تحديات المنطقة"، محذراً من "مؤامرة جديدة" تُحاك بالتزامن مع ذكرى مئوية اتفاقية سايكس بيكو.
وفي الساعات الأولى من
يوم 13
يونيو/حزيران، أطلقت إسرائيل عملية عسكرية واسعة ضد إيران تحت اسم "الأسد الصاعد"، متهمة
طهران
بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري.
وشنت
القوات الجوية
الإسرائيلية عدة موجات من الغارات في أنحاء متفرقة من إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين وعدد من العلماء النوويين. كما استُهدفت مواقع نووية بارزة، من بينها نطنز وفوردو.
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