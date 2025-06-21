إيران تكشف عن استراتيجية جديدة في قصف "إٍسرائيل"

وفي تصريحاته نقلتها شبكة "سي إن إن"، كشف المسؤول أن غيرت سياستها الصاروخية، واستبدلت الكمية بالجودة.وأوضح المتحدث نفسه أنه بدلا من إطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ، تستخدم إيران صواريخ دقيقة أكثر تطورا ضد مراكز عسكرية وأمنية حساسة.وفي إطار حديثه عن شبكة أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية، صرح المسؤول الإيراني بالقول: "لوحظ أن إيران أطلقت صاروخا، واخترق الصاروخ بسهولة كل من أنظمة ثاد، وباتريوت، والسهم 3، والسهم 2، ومقلاع ، ومجموعة أنظمة القبة الحديدية الأمريكية، وأصاب الهدف المحدد مسبقا".ومضى المسؤول الإيراني بالقول إنه "لا ينبغي لإسرائيل أن تكون سعيدة بانخفاض عدد الصواريخ التي تُطلق، ومن الأفضل لها أن تلتزم الصمت، وأن تصبح مجرد مراقب في مواجهة توازن القوة الإيرانية المتفوقة الجديد".وكان شبكة "إن بي سي" الأمريكية قد نقلت عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي مؤخرا، أن إيران تستخدم صواريخ متطورة نسبة اعتراضها لا تتجاوز 65%.