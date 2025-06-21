إيران ترفض خفض الأنشطة النووية إلى الصفر

وقال بزشكيان في اتصال هاتفي مع بحسب بيان رسمي،: "لن نقبل بخفض الأنشطة النووية إلى الصفر تحت أي ظرف من الظروف".وأضاف: "سيكون ردنا على استمرار عدوان النظام الصهيوني أشد وطأة وحسمًا".من جانبه قال ماكرون، إن "بلاده لم تشارك في الهجوم العسكري الإسرائيلي على ولم تدعمه ومن وجهة النظر الفرنسية أي هجوم على المنشآت المدنية والنووية مُدان".