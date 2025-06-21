الجيش "الإسرائيلي" يعلن قصف عشرات المواقع في الأهواز

وقال الجيش في بيان، "30 مقاتلة شنت هجوما على عشرات المواقع في سلسلة غارات استهدفت منطقة الأهواز".

الى ذلك، قالت إذاعة الجيش "الإسرائيلي"، " استكمل موجة أخرى من الهجمات في .

وأضافت "استهدفنا قاعدة بحرية للحرس الثوري ومواقع رادار للدفاع الجوي والصواريخ الباليستية.

ومنذ فجر الجمعة (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت " " على شن غارات جوية على إيران، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.