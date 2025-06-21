موقف روسي جديد يخص البرنامج النووي الإيراني

أكد نائب رئيس الروسي بأن كانت ستستخدم السلاح النووي لو كانت تملكه إذا ما حاول أحدهم تدمير برنامجها النووي، مشيرا إلى أنها ستواصل العمل عليه بأي ثمن.

وأشار مدفيديف في منشور على صفحته بموقع "فكونتاكتي" إلى أن "لا ولا ستتخلى عن برامجها النووية، ولن تجدي أي ضربات نفعا في هذا الصدد".

كما رأى نائب رئيس أن "ترى بقاءها في برنامجها النووي" وستواصل العمل عليه مهما كلف الأمر.



وكتب مدفيديف: "لكن إذا حاولتم تدمير البرنامج بالكامل، كما تفعل إسرائيل وربما بمساعدة ، فإن إيران (إذا كانت تمتلك سلاحا نوويا) ستستخدمه حتما! وإن لم تكن تمتلكه، فستعمل على استعادة هذا البرنامج بأي ثمن. سيذهب نتنياهو، لكن إيران ستبقى. بقيادة آية الله جديد".



وأضاف السياسي الروسي: "حاولوا انتزاع الأسلحة النووية من الأعضاء الحاليين، بمن فيهم الجدد، في النادي النووي".



