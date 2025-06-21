السيسي يتصل ببزشكيان ويؤكد رفض مصر للتصعيد الإسرائيلي

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير ، بأن السيسي، أعرب خلال الاتصال عن رفض الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد ، لما يمثله من تهديد لأمن واستقرار الشرق الأوسط في وقتٍ بالغ الدقة تشهد فيه المنطقة أزمات مُتعددة ومُتفاقمة.وأضاف المتحدث أن السيسي، أكد الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وبما يسمح باستئناف المفاوضات بهدف التوصل لحل سلمي مُستدام لهذه الأزمة، مشددا على أهمية العمل على خفض التصعيد قدر الإمكان، وضمان عدم توسع دائرة العنف، ومؤكدا أنه لا حلول عسكرية لهذه الأزمة.وذكر المتحدث أن الرئيس المصري أكد كذلك أنه لا سبيل لضمان الاستقرار المستدام في الشرق الأوسط سوى من خلال تطبيق حل الدولتين وإقامة المستقلة وفقا لمرجعيات الدولية.وأوضح أن الرئيس الإيراني حرص من جانبه على توجيه الشكر للرئيس السيسي، مثمنا المواقف المصرية الحكيمة الهادفة لاستعادة الاستقرار بالشرق الأوسط، بما يحقن دماء كافة الأطراف، ومؤكدا اتفاق بلاده مع الموقف المصري بشأن ضرورة إيجاد حل عادل وشامل ونهائي للقضية الفلسطينية.