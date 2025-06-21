"الطاقة الذرية" تكشف عن استهداف مجمع نووي في أصفهان

كشفت ، السبت، عن استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية.

وقالت الوكالة، "استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء هجمات على .

وكان اعتبر، السبت، أن مواصلة المفاوضات النووية مرهونة بوقف الهجمات العسكرية.



ومنذ فجر الجمعة (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت "إسرائيل" على شن غارات جوية على إيران، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.