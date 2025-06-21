مسؤول روسي يتحدث عن أمريكا: دخلت مرحلة حرب أهلية

وقال بوشكوف على هامش سان الاقتصادي الدولي: "في رأيي، لن تأخذ الحرب الأهلية الأمريكية شكل معسكر مسلح ضد معسكر مسلح آخر. سيكون الأمر أكثر تعقيدا، لكني أعتقد أنها بدأت بالفعل. وقد تجاوزت بالفعل حدود أعمال الشغب العرقية".وأضاف: "في السابق كانت هناك أعمال شغب يقوم بها السود فقط، أما الآن فقد انخرط فيها المهاجرون، وحتى البيض بشكل أو بآخر. الانقسام في المجتمع الأمريكي أصبح عميقا لدرجة أنه بدأ يشبه حرائق مستنقعات الخث (التورب البطيء الاشتعال). سيهدأ الوضع ثم يعود للظهور في مكان آخر"، مشيرا إلى أن دخلت مرحلة حرب أهلية كامنة منخفضة الكثافة.وتابع: "ستكون الأسباب اجتماعية، وسيحاول الجمهوريون والديمقراطيون استغلالها لكسب النقاط. سيحاول كل طرف استخدام أسبابه الاجتماعية لتعزيز موقعه".