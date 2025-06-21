نيويورك تايمز: إيران أبدت استعدادها للتفاوض لكن الولايات المتحدة رفضت

ووفقا للمصادر، قدمت لطهران عدة أطر محتملة لاتفاق وقف إطلاق النار. لكن الجانب الأمريكي اعتبر رد فعل غير بناء بما يكفي. ولم تتضح التفاصيل حول الأشكال المقترحة أو اعتراضات .وكان قد صرح سابقا باستعداد بلاده للتفاوض، لكن بشرط أن تتوقف تل أبيب عن عدوانها.وردا على سؤال من شبكة "إن بي " عما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في غضون الإطار الزمني الذي حدده مؤخرا وهو أسبوعان، أوضح عراقجي أن الأمر متروك لإدارة "لإظهار عزمها على التوصل إلى حل تفاوضي".لكنه أشار إلى أن واشنطن ربما لم تكن مهتمة حقا بالدبلوماسية، وأنها استخدمت المحادثات "غطاء" للهجوم الجوي الإسرائيلي على إيران.وأكد وزير الخارجية الإيراني أن لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم بالكامل، كما طالب ترامب، قائلا إن "صفر تخصيب مستحيل"، مضيفا "هذا إنجاز لعلمائنا. إنه مسألة كبرياء وطني"، مشيرا إلى أنه حق لكل دولة بموجب القانون الدولي.ولفت عراقجي أيضا إلى أن قصف للمنشآت النووية الإيرانية لا يمكن أن يدمر "المعرفة" الفنية التي طورتها إيران في برنامجها النووي.