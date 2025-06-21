ترامب يعلن القضاء على القدرات النووية الايرانية: قصفنا المنشأت نطنز وفوردو واصفهان

وقال على منصة تروث، إنه "لقد أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في ، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان وجميع الطائرات أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني".واضاف، أن "موقع فوردو النووي انتهى"، مشيرا الى انه "يجب على إيران الآن الموافقة على إنهاء هذه الحرب".وتابع: "تم إسقاط حمولة كاملة من القنابل على الموقع الأساسي، فوردو، وجميع الطائرات في طريقها الآمن إلى الوطن. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كانت قادرة على تنفيذ هذا".واختتم: "الآن هو وقت السلام!، شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".واشار مسؤول اسرائيلي، الى ان ادارة ترامب ابلغت اسرائيل في الهجمة على المنشأت النووية الايرانية"، بحسب رويترزمن جانبه اشار مسؤول في البيت الابيض، الى أن " قاذفات بي 2 الأمريكية استخدمت في الهجمات على مواقع إيران النووية".