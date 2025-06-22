غوتيريش: أشعر بقلق بالغ إزاء استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران

وقال غوتيريش، إنه "أشعر بقلق بالغ إزاء استخدام للقوة ضد ، وما حدث يعد تصعيدا خطيرا في المنطقة وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين".وتابع، ان ": هناك خطر متزايد من أن يخرج هذا الصراع عن السيطرة بسرعة مع عواقب وخيمة على المدنيين والمنطقة والعالم"، مبيناً أنه "لا يوجد حل عسكري والطريق الوحيد للمضي قدما هو الدبلوماسية".وفجر الاحد، اعلن الرئيس الامريكي ، قصف المنشآت النووية الايرانية، معبراً عن الامر بانه نجاح عسكري رائع.