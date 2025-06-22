إعلام إسرائيلي: 16 مصابا و20 عالقا تحت الأنقاض بقصف إيراني جنوب تل أبيب

وقال إذاعة الجيش الإسرائيلي: "نحو 20 شخصا عالقون تحت الأنقاض في موقع الإصابة المباشرة في نس تسيونا جنوب تل أبيب".كما أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية: "16 مصابا في الهجوم الصاروخي الإيراني بينهم مصابان في حالة خطرة".فيما أوضحت قناة آي 24: أن "الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في عدم انطلاق صفارات الإنذار في لحظة الهجوم الإيراني".في حين أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي: أن "موجتين من القصف من على صباح اليوم الأولى ضمت 22 صاروخا والثانية 5 صواريخ".