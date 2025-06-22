إيران تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ على خلفية الضربات الأمريكية

وجاء في رسالة وجهتها البعثة إلى : "حفاظا على السلم والأمن الدوليين، تدعو جمهورية ، وبصورة عاجلة، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن دون تأخير، للنظر في هذا العمل العدواني السافر وغير القانوني، وإدانته بأشد العبارات، واتخاذ جميع التدابير اللازمة في إطار المسؤوليات الموكلة إلى المجلس بموجب ، حتى يُحاسب مرتكبو هذه الجرائم الشنيعة محاسبة كاملة، ولا يفلتوا من العقاب".وأدانت القصف الأمريكي لمنشآتها النووية، واصفة إياه بأنه غير مبرر. وقالت إنه يمثل استمرارا للهجوم العسكري الواسع الذي شنه النظام الإسرائيلي في 13 يونيو الجاري على المواقع والمنشآت النووية السلمية الإيرانية.