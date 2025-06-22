استخدمته لأول مرة.. ما لا تعرفه عن الصاروخ الإيراني "خيبر"

وشنت اليوم الأحد هجوما هو الأقوى على بعد الضربة الأمريكية التي استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية فجر الأحد.وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيه الصاروخ على ساحة الحرب بين إيران وإسرائيل التي بدأت في فجر 13 يونيو/حزيران الجاري.وتسبب الهجوم الإيراني في سقوط عدد من الإصابات بينها خطيرة، وتضرر عدد كبير من المباني والمنشآت.وفي منطقة دان، أُبلغ عن إصابة مباشرة لمبنى، وفي المنطقة الوسطى، اصطدم صاروخ بمركبة قرب مبنى سكني، مما أدى إلى دمار واسع النطاق في موقع الحادث.وفي المنطقة الساحلية، دُمّرت عدة مبانٍ نتيجة إصابة مباشرة، ويعمل رجال الإطفاء في موقع الحادث للبحث عن المحاصرين وتحديد أماكنهم وإنقاذهم.