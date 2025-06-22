تصريح إيراني جديد بشأن سلامة المنشآت النووية بعد الهجوم الأميركي

وذكر كوثري في تصريح، ان " قواتنا المسلحة ستواصل الهجمات على الكيان "الصهيوني" ولن تكون القواعد الأميركية في المنطقة آمنة بأي شكل من الأشكال"، مشيرا الى ان " الهجوم على القواعد الأميركية في المنطقة أسهل من ضرب " ".وتابع، ان " اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنشآت النووية قبل الهجوم الأمريكي".وأضاف، ان " والسياسة الخارجية في ستعقد جلسة طارئة لبحث العدوان الأميركي على منشآتنا النووية".