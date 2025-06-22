"ناسا" ترصد انبعاثا حراريا في مفاعل فوردو النووي الإيراني

ولم تُظهر صور أي آثار لانبعاثات حرارية في منشأتي نطنز وأصفهان، في حين كان الانبعاث الحراري في فوردو واضحا بشكل بارز.من جهتها، أعلنت عدم تسجيل ارتفاع في مستويات الإشعاع بالمنشآت النووية في بما فيها فوردو، في أعقاب الضربات الأميركية فجر اليوم.وأوضحت الوكالة أنها لم تتلق أي بلاغ بعد بشأن رصد أي ارتفاع في مستويات الإشعاع بالمنشآت النووية الإيرانية. وأضافت أنها ستجري تقييمات إضافية للوضع في إيران مع توفر المزيد من المعلومات.وفجر الأحد، دخلت الحرب الإسرائيلية ضد إيران بإعلان تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف أبرز 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن بدعم أميركي هجمات على إيران استهدفت منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.